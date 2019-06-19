رياضة | منتخب مصر يستعين بأحدث جهاز لعلاج الإصابات في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر يستعين بأحدث جهاز لعلاج الإصابات في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‎استقبل الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم‎ جهازًا جديدًا لعلاج إصابات الملاعب يقلل زمن الاستشفاء من الإصابات ويساعد على سرعة العودة للملاعب

ويعد الجهاز هو الأول من نوعه الذي يتم استخدامه في مصر استمرارا لسياسة التطوير المستمرة التي يقوم بها الجهاز الطبي للمنتخب الأول وبعد الحصول على أحدث الأجهزة المستخدمة لإعادة الاستشفاء بالعالم

و‎حصل الاتحاد المصري لكرة القدم على جهاز Indiba T care الذي يستخدم من قبل أكبـر الفرق الرياضية العالمية للعلاج من إصابات الملاعب العضلية والعظمية

Advertisements

‎ويعتمد الجهاز الذي قدمته شركة لايف ميديكال للاتحاد المصري لكره القدم - لأول مرة في الوسط الرياضي - على تقنية الترددات الراديوية

‎كما يساهم الجهاز وفقاً للدراسات العلمية - في تقليل الألام و الالتهابات ويساعد على تجدد الأنسجة ‎ويوفر الجهاز الجديد الكثير من وقت الاستشفاء أثناء علاج إصابات الملاعب و=يمكن استخدامه فور الحاجة اليه عقب الإصابة مباشرة لسهولة حمله و صغر حجمه

‎وقال د. محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني غن وجود هذا الجهاز يساعد على سرعة الاستشفاء و الارتقاء بالمستوى الصحي و البدني للفريق المصري حيث يساهم فى سرعة الاستشفاء وسرعة تأهيل اللاعبين للعودة للملاعب