رياضة | منتخب مصر يستعين بأحدث جهاز لعلاج الإصابات في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر يستعين بأحدث جهاز لعلاج الإصابات في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقبل الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم جهازًا جديدًا لعلاج إصابات الملاعب يقلل زمن الاستشفاء من الإصابات ويساعد على سرعة العودة للملاعب
ويعد الجهاز هو الأول من نوعه الذي يتم استخدامه في مصر استمرارا لسياسة التطوير المستمرة التي يقوم بها الجهاز الطبي للمنتخب الأول وبعد الحصول على أحدث الأجهزة المستخدمة لإعادة الاستشفاء بالعالم
وحصل الاتحاد المصري لكرة القدم على جهاز Indiba T care الذي يستخدم من قبل أكبـر الفرق الرياضية العالمية للعلاج من إصابات الملاعب العضلية والعظمية
ويعتمد الجهاز الذي قدمته شركة لايف ميديكال للاتحاد المصري لكره القدم - لأول مرة في الوسط الرياضي - على تقنية الترددات الراديوية
كما يساهم الجهاز وفقاً للدراسات العلمية - في تقليل الألام و الالتهابات ويساعد على تجدد الأنسجة ويوفر الجهاز الجديد الكثير من وقت الاستشفاء أثناء علاج إصابات الملاعب و=يمكن استخدامه فور الحاجة اليه عقب الإصابة مباشرة لسهولة حمله و صغر حجمه
وقال د. محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني غن وجود هذا الجهاز يساعد على سرعة الاستشفاء و الارتقاء بالمستوى الصحي و البدني للفريق المصري حيث يساهم فى سرعة الاستشفاء وسرعة تأهيل اللاعبين للعودة للملاعب