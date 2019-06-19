رياضة | قرار صادم من برشلونة في انتظار "ديمبيلي"

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يجتمع مساء اليوم الاربعاء جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني رفقة أبيدل السكرتير الفني لمناقشة مستقبل عثمان ديمبلي بالفترة الحالية.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن إدارة نادي برشلونة سوف تجتمع مع موسي سيسوكو وكيل اعمال عثمان ديمبلي لمناقشة مصيره مع الفريق.

واشارت الصحيفة إلى أنه طالما طلبت الإدارة الاجتماع مع وكيل ديمبلي في الساعات القادمة يعني أن هناك خروج محتمل للاعب ورحيله عن الكامب نو.

ويعد عثمان ديمبلي واحد من الوارد دخولها بصفقة إعادة نيمار ، برشلونة يريد معرفة اذا ديمبيلي يملك عروض مهمة أو لا عن طريق التحدث مع وكيل اللاعب لتحديد مستقبله.