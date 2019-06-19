رياضة | قائد الكونغو الديمقراطية: هدفنا نهائي أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد الكونغو الديمقراطية: هدفنا نهائي أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد يوسف مولومبو قائد منتخب الكونغو الديمقراطية، خلال المؤتمر الصحفي المقام حالياً باستاد القاهرة الدولي قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، أن منتخب بلاده يتمتع بالثقة الكبيرة قبل البطولة.

وأضاف مولومبو: "نحن فريق قوي ولدينا لاعبين أقوياء جاهزون لتقديم أداء اقوى ولدينا ثقة كبيرة الماضي وسنسعى للوصول للنهائي هذا العام".

Advertisements

وتابع مولومبو: "في الاسابيع الأخيرة استعدينا بجدية وبقوة ولدينا لاعبين موهوبين وإمكانياتهم عالية وإذا لعبنا بكتلة دفاعية قوية سنستطيع تحقيق الفوز".