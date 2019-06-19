رياضة | مدرب الكونغو الديمقراطية يشكو ارتفاع درجة الحرارة في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الكونغو الديمقراطية يشكو ارتفاع درجة الحرارة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فلوران إيبينجى المدير الفني لمنتخب الكونغو الديموقراطية، إن فريقه حضر للقاهرة من أجل الحصول على فرصته مثل بقية المنتخبات المشاركة في البطولة، والفرصة متاحة للجميع ونسعى لاقتناص هذه الفرصة وتحقيق نتائج جيدة في الكان والوصول لأبعد نقطة ممكنة.

وأضاف إيبينجي خلال المؤتمر الصحفي أن فريقه هنا في كأس الأمم للمرة الثالثة ويسعى لأن تكون مشاركة مميزة، والأمور صعبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مصر ولكننا في النهاية سنحاول التعامل مع الوضع ولا توجد هناك أعذار وسنقاتل لتحقيق أفضل النتائج رغم درجات الحرارة المرتفعة بشدة في مصر حاليا.

وأشار إلى أنه يختار المجموعة المناسبة للعب مع فريقه ويختار اللاعبين الأفضل في كل شيء ومن يستطيع تنفيذ أفكاري داخل الملعب.

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وكشف عن أنه سبق له اللعب في مصر أكثر من مرة ومواجهة المنتخب المصري صعبة للغاية وكذلك الأندية المصرية ولكن هدفنا واضح وهو الوصول لأبعد نقطة في البطولة.

وتابع :"الجو فى مصر به حرارة عالية والأن نتدرب الساعه ٤:٣٠ لأننا نريد أن نتعود على الجو الحر وإذا لم نتعود على ذلك سيؤثر ذلك على أداء المنتخب وأقول أيضاً أن حرارة الجو الحر ليس مبرر لنا".