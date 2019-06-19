رياضة | كاسيميرو يطالب ريال مدريد بخطف هدف برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاسيميرو يطالب ريال مدريد بخطف هدف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يريد البرازيلي كاسيميرو، لاعب ريال مدريد الإسباني من إدارة ناديه التعاقد مع مواطنه نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وقال كاسيميرو في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية بخصوص انتقال نيمار لبرشلونة :نيمار لاعب رائع ، إذا انتقل إلى برشلونة ، فهذا أمرمعقد بالنسبة لنا لأن لاعبًا مهمًا آخر سيأتي ولكنني أفكر في كوبا أمريكا حاليا و لقد قلت دائمًا إنه إذا انضم نيمار إلى مدريد فسيكون ذلك أمرًا مهمًا بالنسبة له وللنادي.

بخصوص مستقبل خاميس رودريجيز مع ريال مدريد، أضاف كاسيميرو:سيكون من المهم للغاية بالنسبة لنا عودة خاميس إلى ريال مدريد و لقد أثبت للجميع بالفعل أنه لاعب رائع ، ولدي حب كبير له ، كلاعب وكشخص، للجميع صفاته، لكنه لا يعتمد علي وعليك أن تسأل الرئيس والجهاز الفني وخاميس، لديه كل المزايا ليلعب في ريال.

عن انتقال إيدين هازارد ورودريجو جو لريال مدريد، رد كاسيميرو: اللاعبون ذو المستوى العالي مرحب بهم دائمًا مثل هازارد ورودريجو الذين قضى موسماً رائعاً في البرازيل وسوف يساهم إيدين ورودريجو كثيرا في ريال مدريد بجانب اللاعبين الحاليين.