رياضة | 3 نصائح.. ماذا قال شيخ الأزهر لمحمد صلاح قبل أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 نصائح.. ماذا قال شيخ الأزهر لمحمد صلاح قبل أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه شيخ الأزهر أحمد الطيب رسائل ونصائح إلى محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر قبل المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية 2019. ونصح شيخ الأزهر محمد صلاح في اتصال هاتفي بينهما بالتمسك بالتواضع والاستمرار على إسداء الخير وحب الفقراء ومساعدة الضعفاء. Advertisements وأشاد أشاد شيخ الأزهر حسب صحيفة "الشروق" بأخلاق محمد صلاح وتمثيله المشرف للمسلم الذي يعيش بالمجتمعات الغربية داعيًا له بالتوفيق والحفظ والسداد.

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