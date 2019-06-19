فستان عروس سيرجيو راموس بتوقيع مصمم عربي شهير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خطفت الإعلامية الإسبانية بيلار روبيو، الأنظار بفستان زفافها خلال حفل زفافها على صديقها النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، الذي أقيم في إحدى كناس مدينة إشبيلية.

العروس – وهي مقدمة برامج - اختارت واحدا من أشهر مصممي الأزياء في المنطقة العربية، ليصمم لها فستان زفافها، وهو اللبناني زهير مراد.

ووفقا لـ“CNN” عربية فقد كتب المصمم اللبناني زهير مراد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” قائلا: تبدو بيلار روبيو مذهلة في فستان من مجموعة زهير مراد المطرز مع تنورة يمكن فصلها، وطرحة مطابقة.

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وعادة، ما تلجأ العروس إلى اختيار باقة زهور ملونة، ولكن يبدو أن مقدمة التلفزيون الإسبانية قد فضلت اللون الأسود، كما أكملت إطلالتها بالاعتماد على مكياج خفيف وتسريحة شعر بضفائر.

يُشار إلى أن روبيو ليست الوحيدة التي ترتدي تصاميم زهير مراد، إذ جذبت أعماله انتباه العديد من الفنانات العالميات، مثل جينيفر لوبيز وعارضات الأزياء ويني هارلو، وهيلي بالدوين، والممثلتين الأمريكيتين، سارة جيسيكا باركر، وهيلي ستاينفيلد.

حفل الزفاف كان قد حضره عدد كبير من النجوم من بينهم النجم ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا بيكهام، بالإضافة إلى النجم الكرواتي لوكا مودريتش وزوجته فانيا بوسنيك.