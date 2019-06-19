أسوأ فترة عاشها اللاعب أليكسيس سانشيز

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه تعرض لموجة كبيرة من الانتقادات خلال تواجده في الفريق.

صحيفة “ميرور” نقلت عن اللاعب تصريحات قال فيها: إنه مر بأسوأ فترة في حياته المهنية في ملعب “أولد ترافورد”، معقل ماشنسر يونايتد، وذلك منذ وصوله قادمًا من فريق آرسنال خلال شهر يناير 2018.

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سانشيز أضاف: لمدة ستة أسابيع قضيت أسوأ فترة في حياتي، حاولت في الأشهر الأولى الانسجام مع الفريق، إلا أنني لم أشعر بالارتياح، ولكن في الأشهر الأخيرة استعدت مستواي ولعبت بمزيد من الحرية والإثارة.

نجم فريق أرسنال السابق يواجه مستقبلًا غامضًا في مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة، وبحسب بعض التقارير فإن النادي مستعد للاستماع إلى عروض للاستغناء عن اللاعب التشيلي.

أليكسيس سانشيز يشارك حاليًا مع منتخب بلاده في بطولة “كوبا أميركا” في محاولة للدفاع عن اللقب.

يشار إلى أن البالغ من العمر 30 عامًا، كان قد شارك في 27 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع 4 أهدف.