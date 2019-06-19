صورة من «كوبا أميركا» تضع لويس سواريز في ورطة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم منتخب بلاده وفريق برشلونة الإسباني، لسخرية كبيرة من متابعي مباراة منتخب بلاده مع الإكوادور، ضمن بطولة “كوبا أميركا 2019”، التي تستضيفها البرازيل حاليا.

لويس سواريز، البالغ من العمر 32 عاما، ظهر بوزن زائد واضح من خلال المباراة، كما ظهرت عليه علامات خفيفة للترهل على بطنه لا تعتبر مثالية للاعب كرة قدم محترف في قمة عطائه، الأمر الذي دفع بعض المتابعين للسخرية والتعليق على ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

Advertisements

ومن أطرف التعليقات التي كتبت على وزن اللاعب، كانت مع رسم خط طولي باللون الأحمر يظهر زيادة وزن سواريز، مرفقة بعبارة: “سواريز وقع في التسلل”.

العديد من عشاق سواريز دافعوا عنه قائلين: إن الزيادة في وزن نجمهم طفيفة، ولكن الصورة التي يتم تداولها التقطت من زاوية ساعدت على إعطاء انطباع بأن هناك زيادة كبيرة في وزنه.

يشار إلى ان مباراة أوروجواي والإكوادور كانت قد انتهت بفوز الأوروجواي برباعية نظيفة، سجل منها سواريز هدفا وصنع آخر.