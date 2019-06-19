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نيمار دا سيلفا يبحث عن منزل لأسرته

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبحث النجم البرازيلي، دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن منزل في مدينة بإسبانيا خلال الفترة الحالية.

قناة “GOL” الإسبانية، كانت قد ذكرت أن نيمار وعائلته تواصلوا مع مالك منزله السابق في برشلونة، لأنهم يبحثون عن منزل هناك، مشيرة إلى أن السبب غير معلوم حتى الآن، سواء كان ذلك لرغبته في العودة إلى نادي برشلونة، أو الذهاب إلى المدينة في الصيف، أو بغرض الاستثمار.

التقرير أشار إلى أن صاحب المنزل السابق أخبر نيمار بأنه إذا أراد المنزل فهو متاح للبيع فقط وليس للإيجار.

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كانت تكهنات كثيرة قد أثيرت خلال الساعات الماضية، حول مستقبل نيمار مع الـ”بي إس جي”، حيث توترت علاقة اللاعب مع الإدارة.

ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كان قد صرح مؤخرًا بأن الباب مفتوح أمام أي لاعب للرحيل.

وذكرت تقارير صحفية “كتالونية” أيضا مؤخرا أن هناك رغبة لدى نادي برشلونة في استعادة نيمار دا سيلفا، الذي طلب بالفعل من باريس سان جيرمان الرجوع إلى “كامب نو”.

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