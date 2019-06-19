حراسة خاصة لساديو ماني في الإسماعيلية.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم السنغالي ساديو ماني، برفقة منتخب بلاده إلى خوض منافسات بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق في مصر 21 يونيه الجاري حتى 19 يوليو، ويلعب منتخب السغالي في مدينة الإسماعيلية.

ساديو ماني ظهر خلال تواجده في تدريبات منتخب بلاده بالإسماعيلية، تحوطه الحراسة الخاصة، وأثناء اقتراب أحد المعجبين باللاعب منه قام أحد أفراد الحراسة بإبعاده.

Advertisements

ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، كان قد نزل إلى أرض الملعب لتحفيز زملاءه قبل أن يدخل أحد المعجبين إلى أرض الملعب لالتقاط صورة مع اللاعب ليتدخل الأمن ويمنعه، أثناء المباراة الودية التي تجمع “أسود التيرانجا”، مع نيجيريا وديًا، استعدادًا للبطولة التى يشارك فيها 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة التى تقام بمصر.

بطولة كأس الأمم الأفريقية تم تقسيمها إلى ٦ مجموعات وتقام المباريات في مدن الإسماعيلية والسويس والقاهرة والإسكندرية.. ويخوض منتخب نيجيريا المباراة الأولى في البطولة أمام بوروندي في افتتاحية مشواره بأمم أفريقيا يوم 22 يونيه، فيما يواجه منتخب السنغال فريق تنزانيا فى أولى مبارياته يوم 23 يونيه.