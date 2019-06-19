شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد نجم وسط زيمبابوي عن المشاركة في أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب



خرج تافادزوي كوتينو، لاعب خط وسط المنتخب الزيمبابوي، من حسابات المدير الفني صانداي ماريمو شيدزامبوي في كأس الأمم الأفريقية بعد تعرضه للإصابة.

وأُصيب «تافادزوي» بشد عضلي منعه من التدرب مع زيمبابوي في آخر يومين، مما دفع الجهاز الطبي لعمل أشعة، أظهرت عدم قدرة اللاعب على الشفاء في الوقت المناسب للمشاركة في البطولة حسب صحيفة «The Herald» الزيمبابويية.

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وصرح مدير الفريق، ويلنجتون ماباداري، للصحيفة الزيمبابويية: «إنه أمر محزن إعلان عدم قدرة مشاركة تافادزوي في بطولة أمم أفريقيا، خاصة أن الإصابة جاءت بعد وصولنا مصر، وقبل البطولة بـ3أيام فقط».

وأضاف: «الجهاز الفني في حالة تشاور لاختيار بديل لاستدعائه، حيث أنه مسموح لنا بهذا».

ويعتبر «تافادزوي»، الذي انتقل حديثًا إلى فريق حوربا الغيني، هواللاعب الأول في تاريخ زيمبابوي الذي يخرج من قائمة الفريق في أمم أفريقيا بعد الوصول للبلد المستضيف.

وتشارك زيمبابوي في المجموعة الأولى مع مصر، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية، فيما تبدأ مشورها في البطولة بمباراة الافتتاح أمام الفراعنة، الجمعة القادم.