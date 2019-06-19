شكرا لقرائتكم خبر عن غانا.. منتخب النجوم السوداء يبحث عن اللقب الأفريقي الغائب منذ 37 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يدخل منتخب غانا الأول لكرة القدم منافسات نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا (مصر 2019) بهدف استعادة اللقب الغائب عن «النجوم السوداء» منذ 37 عاما، عاقدا الآمال على الأخوين «أيو» وعدد كبير من المحترفين المميزين في مختلف أندية أوروبا.

وتستضيف مصر منافسات النسخة الـ 32 من نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة تم تقسيمها على 6 مجموعات، حيث ستقام المباريات على ستة ملاعب هي استادات «القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس».

وتعرض وكالة أنباء الشرق الأوسط في التقرير التالي أهم المعلومات عن المنتخب الغاني الملقب بـ«النجوم السوداء» والذي أوقعته قرعة البطولة الأفريقية ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.

الجهاز الفني

يتولى القيادة الفنية للمنتخب الغاني، المدرب الوطني كويسي أبياه (58عاما) منذ أبريل 2017 كفترة ثانية مع المنتخب الأول بعدما نجح في قيادته في المرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم بالبرازيل 2014، وكان أبياه المدافع الأيسر لأشانتي كوتوكو ولعب دوليا مع غانا في مباراتين بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، ثم بدأ مسيرته التدريبية كمساعد للمدير الفني للمنتخب في الفترة ما بين عامي 2007 و2012 ودرب منتخب غانا (تحت 23 عاما).

مشوار التأهل

وصل منتخب غانا إلى نهائيات «كان 2019» بعد تصدره المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط، حيث كانت البداية قوية بانتصار كبير على إثيوبيا بخماسية نظيفة لكن الجولة الثانية شهدت خسارة غانا أمام كينيا بهدف نظيف، قبل قرار قبل عدم خوض الجولتين الثالثة والرابعة أمام سيراليون بسبب إلغاء مباراتيهما بعدما جمد الاتحاد الدولي لكرة القدم نشاط الأخيرة نظرا لوجود تدخل حكومي في شؤون اتحادها المحلي، لتنهي غانا التصفيات بفوز بهدف نظيف على كينيا.

سجل المشاركات

يُعد منتخب النجوم السوداء من أقوى المنتخبات في القارة الأفريقية وثالث أكثر المنتخبات حصولًا على لقب البطولة برصيد 4 بطولات بعد مصر (7) والكاميرون (5)، وتوجت غانا باللقب الأول عندما استضافت البطولة في 1963 ثم في تونس 1965 وفازت باللقب كذلك عندما نظمت نسخة 1978 وكان اللقب الرابع في ليبيا 1982.

وحلت غانا في الوصافة 5 مرات أخرى من بين مشاركتها الإجمالية الـ22 في العرس الأفريقي حيث حققت المركز الثاني في نسخ 1968 و1970 و1992 و2010 و2015.

ألوان الزي

يرتدي المنتخب الغاني زيا أساسيا مكونا من قميص وشورت وجورب أحمر بالكامل، بينما يتكون الزي الاحتياطي من اللون الأبيض بالكامل، وتحتل غانا المركز الـ50 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

أبرز النجوم

يضم منتخب النجوم السوداء عددا من النجوم أبرزهم أندريه أيو لاعب خط وسط فنربخشه التركي ومبارك واكاسو لاعب ألافيس الإسباني وكريستيان أتسو جناح نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وتوماس بارتي لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني وجيفري شلوب وجوردان أيو لاعبا كريستال بالاس الإنجليزي.

دور المجموعات

ستلعب غانا في نهائيات «كان 2019» ضمن المجموعة السادسة التي تضم منتخبات بنين والكاميرون وغينيا بيساو، مما يجعل «النجوم السوداء» الأقرب للعبور دون اللجوء لأفضل 4 منتخبات صاحبة مركز ثالث رفقة «الأسود غير المروضة».

وستبدأ غانا مبارياتها في دور المجموعات بمواجهة منتخب بنين يوم 26 يونيو الجاري ثم تواجه الكاميرون يوم 29 من الشهر نفسه وسيختتم منتخب النجوم السوداء دور المجموعات بمواجهة منتخب غينيا بيساو يوم 2 يوليو القادم.

قائمة المنتخب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب غانا بقيادة المدرب الوطني كويسي أبياه القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب النجوم السوداء نهائيات الكان 2019 في مصر وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: فيليكس أنان (أشانتي كوتوكو) وريتشارد أوفوري (ماريتزبورج يونايتد الجنوب أفريقي) ولورنس آتي زيجي (سوشو الفرنسي).

الدفاع: جوناثان مينساه (كولومبوس كرو الأمريكي) وقاسم نوهو (هوفنهايم الألماني) وآندي يادوم (ريدينج الإنجليزي) وجون بوي (ميتز الفرنسي) وعبدالرحمن بابا (ريمس الفرنسي) ولومور أجبينينو (جوزتيبي التركي) وجوزيف آيدو _جينك البلجيكي) وجوزيف أتاما (باشاك شهير التركي).

الوسط: توماس بارتي (أتلتيكو مدريد الإسباني) وكوادو أسامواه (انتر ميلان الإيطالي) وتوماس أجيبونج (هيبرنيان الاسكتلندي) ومبارك واكاسو (ديبورتيفو ألافيس الإسباني) وأفراي أكواه (إمبولي الإيطالي) وصامويل أوسو (كوكاريسكي الصربي) وكريستيان أتسو (نيوكاسل الإنجليزي) وآندري آيو (فناربخشة التركي).

الهجوم: كوابينا أوسو (ليجانيس الإسباني) وكاليب إيكوبان (طرابزون سبور التركي) وأسامواه جيان (قيصري سبور التركي) وجوردان آيو (كريستال بالاس الإنجليزي).