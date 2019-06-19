رغم رغبته في الرحيل.. تقارير: مانشستر يونايتد يكافئ بوجبا

قررت إدارة مانشستر يونايتد، تقديم مكافأة استثنائية لنجمه الفرنسي بول بوجبا وفقًا للعقد الذي أبرمه النادي الإنجليزي مع اللاعب بعد انتقاله من يوفنتوس الإيطالي في صيف 2016.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن بوجبا سيحصل على مكافأة "ولاء" بقيمة 3.78 مليون جنيه إسترليني من ناديه في الأول من يوليو المقبل.

وكان بوجبا أعلن يوم الأحد الماضي عن رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد من أجل خوض تحد جديد في مسيرته الرياضية.

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وذكرت تقارير صحفية أن كلاً من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي يرغبان في الحصول على خدمات بوجبا في الصيف الحالي إلا أن إدارة مانشستر يونايتد ترغب في الاحتفاظ بلاعبها مع تحسين راتبه الأسبوعي.

وانضم بوجبا إلى قلعة "الأولد ترافورد" في صيف 2016 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي في صفقة قياسية وقتها قدرت بـ105 مليون يورو.

يذكر أن بوجبا انضم إلى تشكيلة الأفضل في الدوري الإنجليزي عن الموسم المنقضي بعدما استطاع أن يخوض 47 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 11.