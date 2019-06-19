ميندي يجتاز الكشف الطبي في ريال مدريد

تخطى الظهير الفرنسي فيرلاند ميندي، المنضم حديثًا إلى ريال مدريد، الكشف الطبي بنجاح، تمهيدًا لتوقيع عقود الانضمام للنادي الملكي.

ووفقًا للحساب الرسمي لريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإنَّ ميندي أجرى الاختبارات الطبية واجتازها بنجاح، قبل أن يتم تقديمه، اليوم الأربعاء، للجماهير ووسائل الإعلام.

كان ريال مدريد، تعاقد مع ميندي، من صفوف ليون، الأسبوع الماضي، بعقد يمتد لمدة 6 مواسم، حتى صيف 2025.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة صفقة انتقال ميندي من ليون إلى صفوف ريال مدريد تبلغ 50 مليون يورو.

يذكر أن ريال مدريد تعاقد حتى الآن مع 5 لاعبين هم إيدين هازارد من تشيلسي، ورودريجو من سانتوس، وإيدير ميليتاو من بورتو، ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت، وفيرلاند ميندي من ليون.