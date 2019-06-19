بعد استجوابه.. إطلاق سراح بلاتيني

قررت السلطات الفرنسية إطلاق سراح الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني، صباح اليوم الأربعاء، عقب خضوعه لاستجواب بشأن عملية منح حق استضافة كأس العالم 2022 لقطر.

وكانت السلطات الفرنسية قامت أمس الثلاثاء بالقبض على بلاتيني على خلفية تهم تتعلق بالفساد بشأن استضافة قطر لبطولة كأس العالم نسخة 2022.

ووفقًا لـ"بي بي سي" البريطانية، فإن بلاتيني تم إطلاق سراحه عقب استجوابه من قبل المدعي العام المالي الفرنسي والمتخصص في التحقيق بالجرائم المالية والفساد.

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ويقود مكتب المدعي العام المالي الفرنسي تحقيقًا منذ عام 2016 حول منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022، وينظر المحققون في مخالفات محتملة تشمل فسادًا شخصيًا والتآمر واستغلال النفوذ.

وبعتبر بلاتيني أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الفرنسية والعالمية، حيث نال جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خلال عامي 1984 و1985.

بلاتيني استطاع أيضًا أن يحقق لقب دوري أبطال أوروبا مع ناديه يوفنتوس الإيطالي عام 1985 بجانب حصوله على لقب كأس أمم أفريقيا عام 1984.