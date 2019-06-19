تقارير: ريال مدريد يبدأ أولى خطواته نحو إريكسن

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني، إلى تقديم عرضًا رسميًا من أجل شراء النجم الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن إدارة الريال ترغب في تدعيم مركز وسط الملعب من خلال التعاقد مع صاحب الـ27 عامًا والذي يرغب في الرحيل عن السبيرز في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الريال تنوي تقديم عرضًا بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني بجانب ضم داني سيبايوس ضمن الصفقة.

Advertisements

وكان إريكسن عبّر عن رغبته في الرحيل عن توتنهام في الصيف الحالي حيث من المقرر أن ينتهي عقده في الصيف المقبل، ولم تشهد الفترة الماضية أي تطورات حول تجديد عقده.

إريكسن والذي انضم لصفوف توتنهام في صيف 2013 قادمًا من آياكس الهولندي يعتبر أحد الركائز الأساسية في صفوف الفريق اللندني حيث شارك في الموسم الماضي 51 مباراة سجل خلالها عشرة أهداف وصنع 17 تمريرة حاسمة.

جدير بالذكر أن إدارة ريال مدريد استطاعت أن تحسم خمس صفقات خلال الصيف الحالي من خلال ضم النجم البلجيكي إيدين هازارد والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش والبرازيليين رودريجو وميليتاو والفرنسي فيرلاند ميندي.