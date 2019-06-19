وكيل ديمبلي يبحث مصير اللاعب مع إدارة برشلونة

تُجهز إدارة نادي برشلونة، لعقد جلسة خاصة مع موسى سيسوكو، وكيل أعمال المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب البارسا، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة مستقبل اللاعب.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإنَّ قضية ديمبلي تمثل مصدر قلق للنادي؛ حيث سيجلس وكيله سيسوكو مع رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، والسكرتير الفني إريك أبيدال.

ولم يظهر ديمبلي بمستواه المطلوب خلال الموسم المنتهي؛ بسبب الإصابات التي تعرض لها، وسلوكه غير المنضبط في بعض الأحيان، ولذلك أصبح حاليًا ضمن اللاعبين الذين قد يستغنى عنهم برشلونة.

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وأفادت عدة تقارير صحفية إنجليزية، أنَّ ليفربول يسعى للظفر بخدماته، وأيضًا باريس سان جيرمان الذي يتولى قيادته فنيًا توماس توخيل مدرب ديمبلي السابق في دورتموند.

وأشار التقرير، إلى أنَّ الإدارة ستناقش مستقبل ديمبلي، ومعرفة تفاصيل العروض التي تلقَّاها، حيث قد يكون رحيله مشروطًا، أو يدخل كصفقة تبادلية في ظل رغبة البارسا في استعادة نيمار من باريس سان جيرمان.

يذكر أن ديمبلي يعد ثاني أغلى صفقة في تاريخ البلوجرانا بعد كوتينيو؛ حيث تم دفع 105 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون يورو متغيرات إضافية، لناديه السابق بوروسيا دورتموند.