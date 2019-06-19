شكرا لقرائتكم السبت .. اجتماع لجنة الكرة بالاهلي لبحث أزمات قطاع الناشئيين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برئاسة الدكتور طه إسماعيل ، تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي ، إجتماعًا هامًا يوم السبت المقبل مع فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين لمناقشة تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للموسم الجديد.

Advertisements

كانت اللجنة التى تضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو قد عقدت إجتماعاً الأحد الماضي مع فتحي مبروك وقام الأخير خلال الاجتماع بشرح تصوره الكامل لتشكيلات الأجهزة الفنية والتغييرات التي تم إجراؤها سواء على الصعيد الفني أو الإداري بما يحقق الطفرة المنتظرة على مستوى القطاع بأكمله.

وسيقوم مبروك خلال جلسة السبت المقبل بالرد على بعض الاستفسارات التى طلبتها اللجنة وتوفير معلومات عن إحتياجات خطة العمل في الموسم القادم.