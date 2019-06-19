شكرا لقرائتكم السبت .. اجتماع لجنة الكرة بالاهلي لبحث أزمات قطاع الناشئيين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل برئاسة الدكتور طه إسماعيل ، تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي ، إجتماعًا هامًا يوم السبت المقبل مع فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين لمناقشة تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للموسم الجديد.
كانت اللجنة التى تضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو قد عقدت إجتماعاً الأحد الماضي مع فتحي مبروك وقام الأخير خلال الاجتماع بشرح تصوره الكامل لتشكيلات الأجهزة الفنية والتغييرات التي تم إجراؤها سواء على الصعيد الفني أو الإداري بما يحقق الطفرة المنتظرة على مستوى القطاع بأكمله.
وسيقوم مبروك خلال جلسة السبت المقبل بالرد على بعض الاستفسارات التى طلبتها اللجنة وتوفير معلومات عن إحتياجات خطة العمل في الموسم القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر السبت .. اجتماع لجنة الكرة بالاهلي لبحث أزمات قطاع الناشئيين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.