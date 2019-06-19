شكرا لقرائتكم اخبار الأهلى اليوم الأربعاء 19-6-2019.. عن الخلاف فى صفقة رمضان صبحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الأهلى اليوم عن التقارير التى جهزتها لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى برئاسة الشيخ طه إسماعيل، الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى، من أجل مناقشاتها مع الأوروجويانى مارتين لاسارتى، المدير الفنى للفريق.

اخبار الأهلى اليوم عن الخلاف فى صفقة رمضان صبحى





اخبار الأهلى اليوم عن توصل مسئولى الأهلى بشكل رسمى مع إدارة هيدرسفيلد الإنجليزى للحصول على خدمات رمضان صبحى مجددا، بعد انتهاء إعارته للفريق الأحمر يوم 2 يوليو المقبل، وشهدت المفاوضات خلافا بين مسئولى الاهلى وهيدرسفيلد حول طريقه انتداب اللاعب، هيدرسفيلد يرغب فى الإبقاء على اللاعب ضمن صفوفه فى الموسم المقبل أو بيعه بشكل نهائى بمبلغ يتخطى الـ6 ملايين يورو، وهو الأمر الذى يفوق قدرات الأهلى والذى ترغب إدارته فى تخفيض مبلغ الشراء لنصف هذا المبلغ، أو تجديد استعارة اللاعب لمدة موسم آخر وهو الأمر الذى سيكلف خزينة الأهلى قرابة الـ800 ألف دولار.

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اخبار الأهلى اليوم عن تقرير لجنة التخطيط





اخبار الأهلى اليوم عن جلسة بين الأوروجويانى لاسارتى ولجنة التخطيط للكرة للاتفاق على كل الأمور المتعلقة بالفريق، خصوصا أن معسكر الإعداد للموسم المقبل سيبدأ فى مطلع شهر يوليو، ويريد الطرفان أن يكون كل شىء جاهزا، حتى يستعد الأهلى بالشكل الأمثل قبل مواجهتى المقاولون العرب والزمالك فى ختام الدورى ثم مواجهة بيراميدز بدور الـ16 من بطولة كأس مصر.

اخبار الأهلى اليوم عن موقف المصابين





اخبار الأهلى اليوم عن حالة المصابين فى الفريق، حيث تابع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق موقف شريف إكرامى، وكريم نيدفيد وسعد الدين سمير ومحمد محمود، من أجل الترتيب لبرامجهم التأهيلية وآخر تطورات حالتهم خلال تدريبات الفريق يوم السبت المقبل، خصوصا أن الحارس شريف إكرامى سيخضع لتدريبات تأهيلية لمدة أسبوعين قبل أن ينتظم فى تدريبات الفريق الجماعية، فيما لم يحدد الموعد النهائى لعودة الثلاثى الآخر للمران الجماعى.

اخبار الأهلى اليوم عن صفقات الأحمر والراحلين





اخبار الأهلى اليوم حيث يسعى الأهلى لإقناع بعض لاعبيه مثل عمرو جمال وباسم على وأحمد الشيخ للدخول فى صفقات تبادلية، وإن كان باسم على قد وافق على هذا الأمر وسيعود إلى المقاولون العرب ضمن صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الفريق الأحمر، فى حين ما زال موقف الغزال والشيخ غير واضح، نظرا لرفض الأول فكرة الرحيل لأى نادى فى مصر، بينما يريد الثانى اختيار النادى الذى يرحل له بنفسه دون تدخل من الأهلى.