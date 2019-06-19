شكرا لقرائتكم حقيقة الخلاف بين الأهلي وهيدرسيفيلد في ملف رمضان صبحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو الأهلي تواصلهم بشكل رسمي مع ادارة هيدرسيفيلد الأنجليزي للحصول علي خدمات رمضان صبحي مجددا ،بعد انتهاء اعارته للفريق الأحمر يوم ٢ يوليو المقبل. ولكن ما هو الخلاف بين الأهلي وهيدرسيفيلد فيما يخص رمضان صبحي؟ الخلاف ليس ماديآ فقط ولكن على مستوي طريقه انتداب اللاعب ،فهيدرسيفيلد يرغب في الابقاء علي اللاعب ضمن صفوفه في الموسم المقبل او بيعه بشكل نهائي بمبلغ يتخطي ال٦ ملايين يورو ،وهو الأمر الذي يفوق قدرات الأهلي والذي ترغب ادارته في تخفيض مبلغ الشراء لنصف هذا المبلغ، او تجديد استعارة اللاعب لمدة موسم اخر وهو الامر الذي سيكلف خزينة الأهلي قرابة ال٨٠٠ الف دولار ولكن هذا الأمر الذي تتحفظ عليه ادارة هيدرسيفيلد حتي هذه اللحظة

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