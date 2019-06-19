شكرا لقرائتكم حسن شحاتة غريب وأبوجريشة على مائدة إفطار رئيس "كاف"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص المعلم حسن شحاتة وشوقي غريب وعلي أبو جريشة وحازم إمام على تلبية دعوة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي على حفل إفطار المقام حاليآ في احد الفنادق الكبري. كان رئيس الكاف وجه الدعوة لعدد من رموز الرياضة المصرية أبرزهم، محمود الخطيب، حسن شحاتة، فاروق جعفر، أبو رجيلة، حازم إمام، شوقى غريب، على أبو جريشة، إكرامى الكبير، مصطفى عبده.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسن شحاتة غريب وأبوجريشة على مائدة إفطار رئيس "كاف"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.