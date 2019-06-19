شكرا لقرائتكم رجاء الله السلمي يعلن فتح فترة ترشيح ثالثة للنصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح رجاء الله السلمي، وكيل الهيئة العامة للرياضة للعلاقات العامة والإعلام، أنه سيتم فتح فترة ترشح ثالثة لنادي النصر، بعد عدم تقديم أي ملف لرئاسة وعضوية النادي للمرة الثانية.

وقال السلمي في لقاء مع "العربية" يوم الثلاثاء: لجنة الانتخابات قررت فتح فترة ثالثة للترشح تبدأ يوم الأحد القادم ولمدة 5 أيام، ونأمل أن تذهب الأمور لتواجد مرشحين في الفترة المقبلة بنادي النصر، وهيئة الرياضة لن ولم تتدخل في شؤون الأندية، ولم نطلب من أي مرشح أن يترشح أو يبتعد ولن نطلب هذا في الفترة المقبلة، لأنها شؤون داخلية للأندية ولذلك وجدت الجمعيات العمومية.

وأضاف: هناك علاقة عمل وتقدير بين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وسعود آل سويلم الرئيس السابق للنصر، وجميع الافتراضات خاطئة، وآل سويلم اعتذر لظروفه ولا يوجد أي مانع لترشح أي شخص كان.

وواصل: لن تكون هناك محاباة لناد على حساب آخر، وسيتم شرح آليات الدعم في الفترة المقبلة للأندية.