طريقة حجز تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 عن طريق موقع تذكرتي وقرب نفاذ تذاكر مباراة مصر...

طريقة حجز تذاكر بطولة الأمم الإفريقية 2019 على الانترنت ستكون هي محل هذا الموضوع الذي سنقدمه لكم عبر موقع عرب نيوز، فمن المنتظر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 في الخامس عشر من شهر يونيو القادم حيث تستضيف جمهورية مصر العربية البطولة هذا العام، ومنذ أن أعلن عن تولي مصر تنظيم كأس الأمم الإفريقية لهذا العام وبدأت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الكابتن محمد فضل في الإعداد والتجهيز لكل ما يخص الناحية التنظيمية لكأس الأمم، ومن أهم ما أعلنته اللجنة المنظمة حتى الآن هوا طريقة حجز تذاكر كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث استحدثت اللجنة المنظمة طريقة جديدة للحجز الإلكتروني لتذاكر أمم إفريقيا لم يكن متعارف عليها في مصر.

في هذا الموضوع سنوضح لكم كيفية حجز تذاكر كأس الأمم الإفريقية 2019 الكترونيا، مع توضيح طريقة استخراج الـ FAN ID أو ما يعرف بالعربية باسم بطاقة المشجع مع توضيح تعريفة وطريقة استلامه.

طريقة حجز تذاكر كأس الأمم الإفريقية

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية أن حجز تذاكر البطولة سيكون متوفرا عبر الانترنت فقط، يأتي ذلك تسهيلا على الجمهور ومشجعي كرة القدم في الحصول على التذاكر التي يحتاجونها وتجنبا لمساوئ بيع تذاكر المباريات في منافذ البيع وأهمها السوق السوداء، أما عن خطوات حجز تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية فتكون أولا عن طريق استخراج الـ FAN ID وهوا عبارة عن مستند يستخرج لمرة واحدة يتضمن كافة البيانات الشخصية للمشجع ويمثل هذا المستند هوية مرور المشجع في جميع مداخل ملاعب كرة القدم التي تستضيف البطولة، بجانب بطاقة هوية المشجع يحتاج المشجع لحضور المباراة أن يقوم بحجز التذكرة الخاصة بها، وستقدم لكم فيما يلي خطوات استخراج الـ FAN ID تفضيلا بالإضافية إلى توضيح خطوات حجز تذاكر كأس الأمم الإفريقية اونلاين.

خطوات استخراج الـ FAN ID

لكي يتم استخراج بطاقة المشجع يرجى إتباع الخطوات التالية

أولا: الدخول على الموقع الالكتروني للشركة المختصة بإصدار الـ FAN ID ويمكنكم الوصول إليه من هنا.

ثانيا: اختيار الاختيار الأول وهوا التسجيل لطلب بطاقة المشجع.

ثالثا: اختيار الجنسية.

رابعا: مليء كافة بيانات الاتصال التي يطلبها الموقع للتسجيل وأهمها إدراج رقم هاتف حيث سيتم التواصل مع مقدم الطلب عن طريقه بإرسال رمز للتأكيد لكي يتم استكمال عملية التسجيل.

خامسا: الدخول لصفحة المعلومات الشخصية ومن خلال هذه الصفحة يتم إدراج مجموعة من البيانات الشخصية عن المشجع، بالإضافة إلى إدراج صورة من بطاقة الرقم القومي للمصريين ومن جواز السفر للأجانب بالإضافة إلى إدراج صورة شخصية لمقدم الطلب.

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سادسا: بعد إتمام الخطوات السابقة سيتم التواصل مع المشجع برقم بطاقة الـ FAN ID الخاصة به والرقم السري، ولمذيد من التفصيل يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي.

بهذا نكون قد قدمنا طريقة استخراج الـ FAN ID الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر وسنوضح لكم فيما يلي طريقة حجز تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية باستخدام الـ FAN ID الذي سبق استخراجه.

خطوات حجز تذاكر كأس الأمم الإفريقية

بعد الانتهاء من استخراج رقم الـ FAN ID الخاص بالمشجع يتم الدخول على موقع تذكرتي مره أخرى واختيار حجز تذاكر مباريات أمم إفريقيا، سيطلب الموقع رقم بطاقة الـ FAN ID والرقم السري -الذي سبق وأن تم استخراجهم كما أوضحنا- وبعد تسجيلهم سيكون متاح للمشجع اختيار المباراة التي يرغب في حجزها واختيار الدرجة التي يود الجلوس فيها، علما بأن سداد ثمن التذكرة سيكون الكترونيا عن طريق بطاقات الائتمان أو عن طريق خدمات الدفع الالكتروني المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية مثل خدمة فوري.

طريقة استلام تذاكر كأس الأمم الإفريقية

بعد الانتهاء من كل الخطوات السابقة لم يتبقى سوى استلام تذاكر المباريات التي تم حجزها بالإضافة إلى استلام بطاقة الـ FAN ID والتي تتم لمرة واحده فقط، وقد حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية مجموعة من المنافذ يمكن من خلالها استلام تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية وهي

تذاكر الدرجة الأولى فروع أورانج التالية (مصر الجديدة – مدينة نصر – التجمع – الرحاب – الدقي – وسط المدينة – الزمالك – المهندسين – المنيل – العباسية – شبرا – ٦ أكتوبر – الهرم – المعادي – المقطم – الإسكندرية – الإسماعيلية – السويس).

تذاكر الدرجة الثانية الثالثة (مركز شباب الجزيرة – المركز الأوليمبي بالمعادي – نادي منتخب السويس – مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية – الحى السادس بأكتوبر – نادي أصحاب الجياد بسموحة – نادي الشمس).

وفي ذات السياق أعلنت شركة تذكرتي عن عدم جواز التنازل عن التذاكر المباعة عبر موقع تذكرتي سواء بالبيع أو التنازل المجاني، وهوا ما يعني أنه من الضروري أن يكون أسم حامل التذكرة متطابق مع حامل بطاقة FAN id، وفي حال عدم وجود تطابق بينهما يمنع دخول المشجع.

جدير بالذكر أن شركة تذكرتي كانت قد أعلنت عن نفاذ تذاكر بعض مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية خصوصا تذاكر مباريات منتخب مصر في الدور الأول.

بهذا متابعينا الكرام نكون قد عرضنا عليكم طريقة حجز تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 ويسرنا الرد على كافة استفساراتكم عن طريق التعليقات