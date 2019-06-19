الموجز - كتب - محمد علي هـاشم سجل محمد الواكد لاعب فريق الجيش السوري ، هدفا خطيرا في شباك فريق الجزيرة الأردني، خلال مواجهة الفريقين في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا. وانتهت المباراة، بفوز الجيش بثلاث أهداف مقابل لاشئ. Advertisements وجاء الهدف بعد وصول الكرة للواكد والذي لاحظ تقدم حارس المرمى فقرر تسديدها من مسافة بعيدة جدا ولكنها كانت صاروخية عابرة لم يستطع الحارس الإمساك بها .

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. لن تصدقه وستشاهده عدة مرات .. «محمد الواكد» يسجل هدفاً أسطورياً في مرمى الجزيرة الأردني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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