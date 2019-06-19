نيمار يرد على الخليفي: لا أريد اللعب لباريس.. أسعى للعودة إلى برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه يرغب في الرحيل عن النادي الباريسي، لافتًا إلى أنه يرغب في العودة لناديه السابق برشلونة في الصيف الحالي.

جاءت تصريحات نيمار على خلفية انتقادات ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان ضد النجم البرازيلي والذي كشف عن نيته في الموافقة على بيع اللاعب حال وصول عرض مالي مناسب.

وأضاف نيمار في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو" الإسبانية، :"لا أريد أن ألعب هنا بعد الآن، أريد العودة لبرشلونة مجددًا".

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وكانت تقارير صحفية برازيلية كشفت عن قيام نيمار بالبحث عن منزل جديد له في برشلونة في إشارة لإمكانية عودته للنادي الكتالوني في الصيف الحالي.

من جانبه، شّن ناصر الخيلفي رئيس باريس سان جيرمان هجومًا شرسًا على نيمار، قائلاً :"لم يرغمه أحد على التوقيع هنا، ولم يدفعه أحد، لقد جاء للانضمام لمشروعنا".

وكان نيمار انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادمًا من برشلونة بعدما دفع نادي العاصمة الفرنسية الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر بـ222 مليون يورو.

وخاض نيمار منذ انتقاله لباريس 58 مباراة في جميع المسابقات استطاع من خلالها أن يسجل 51 هدفًا ويصنع 29 تمريرة حاسمة.