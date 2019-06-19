قائد زيمبابوي: منتخب مصر ليس صلاح.. والتركيز عليه فقط قد يتسبب في خسارتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

قال نوليدج ماسونا قائد منتخب زيمبابوي إنه وزملائه متحمسون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية واللعب في مصر، لافتًا إلى أن المنتخب الوطني ليس محمد صلاح فقط.

وتنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة المقبل، ويتواجد المنتخب الزيمبابوي في المجموعة الأولى رفقة مصر "مستضيف البطولة"، أوغندا والكونغو الديموقراطية.

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة قال ماسونا: "متحمسون للمشاركة في بطولة كبيرة مثل هذه، واللعب في مصر".

وأضاف: "اللعب في مجموعة صاحب الأرض صعب، نعم لديهم أفضلية بدعم الجماهير ولكن في كل الأحوال نحن لن ننظر إلى الجماهير ولا الملعب، نعم لتحقيق نتيجة جيدة".

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وتابع: "نشعر بأمان شديد والأمن متواجد دائما وكل ما نتمناه متاح سواء داخل الفندق او أثناء التدريبات وفي اي مكان نذهب له".

وبسؤاله عن نجم المنتخب الوطني محمد صلاح قال: "مصر ليست محمد صلاح، منتخب مصر فريق جيد وقوي، يمتلك لاعبون صغار السن كما يمتلك عناصر كبيرة لديها خبرة".

وواصل: "نعم محمد صلاح لاعب كبير في الدوري الانجليزي، أشاهد المنتخب المصري منذ الصغر ولم يكن يوما فريق اللاعب الواحد".

وأكمل: " المباراة ١١ ضد ١١ ومصر لديها عناصر مميزة للغاية ولو ركزنا على صلاح فقط سيكون هذا سبب خسارتنا".