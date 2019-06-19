مدرب زيمبابوي يتحدث عن.. غياب حارسه الأساسي.. موقف بيليات واللعب في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تحدث صنداي تشيزامبو مدرب منتخب زيمبابوي عن غياب جورج شيجوفا حارس مرمى الفريق الأساسي للإيقاف، كما تحدث عن موقف خاما بيليات من خوض المباراة الافتتاحية أمام المنتخب المصري.

وتنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة المقبل، ويتواجد المنتخب الزيمبابوي في المجموعة الأولى رفقة مصر "مستضيف البطولة"، أوغندا والكونغو الديموقراطية.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال: "نحن نتواجد في مجموعة صعبة وأيضا خلال التصفيات كانت المحجموعة صعبة ولكننا تمكنا من التأهل، وبما أننا تأهلنا فلا مانع من مفاجأة الجميع".

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وعن غياب حارسه الأساسي للإيقاف قال: "أنا أمتلك قائمة من ٣ حراس جميعهم في نفس المتسوى ولا أقلق لغياب احدهم".

وعن حالة بيليات: "سيتم تحديد الموقف النهائي للاعب خال تدريب الغد، واعتقد أنه سيشارك معنا".

وبسؤاله عن لعب المباراة الافتتاحية أمام صاحب الارض قال: "نحن نمتلك عناصر أصحاب خبرة يمكنهم التعامل مع تلك الأجواء".