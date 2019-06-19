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ماتا يحدد مصيره مع مانشستر يونايتد

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Alaa Ali 0 تبليغ

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توصل لاعب الوسط الإسباني المخضرم، خوان ماتا، لاتفاق مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل تجديد تعاقده الذي ينتهي الشهر الجاري.

حسبما أشارت وسائل إعلام إنجليزية، فإن صاحب (31 عاماً) سيستمر بالفعل داخل جدران أولد ترافورد.

وحتى موعد الإعلان الرسمي، سيربط العقد الجديد اللاعب بـ”الشياطين الحمر” لموسمين مقبلين، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

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