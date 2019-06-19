رياضة | قائد زيمبابوي: لا نخشي الفراعنة.. ونشعر بالأمان في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد زيمبابوي: لا نخشي الفراعنة.. ونشعر بالأمان في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نوليدج قائد منتخب زيمبابوي على استعداد منتخب بلاده لمواجهة مصر المقرر لها يوم الجمعة المقبل في افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وأضاف في المؤتمر الصحفي :"المنتخب استعد بشكل جيد لمباراة المنتخب المصري، وتركيزنا سيكون داخل الملعب لتحقيق نتيجة إيجابية".

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وتابع "لن ننظر إلى الحشد الجماهيري للمنتخب المصري في المباراة وسنسعى لتقديم أقصى مالدينا في أرض الملعب".

وواصل: "مباريات الافتتاح دائما ما تكون صعبة للغاية وسنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية لكي تمنحنا الثقة والدفعة القوية في باقي المشوار".