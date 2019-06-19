رياضة | بعد شائعات برشلونة.. ماركينيوس يتوسل لنيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد شائعات برشلونة.. ماركينيوس يتوسل لنيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توسل ماركينيوس مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لزميله في الفريق نيمار بعدم الرحيل إلى برشلونة الإسباني خلال الصيف الجاري.

وأكد ماركينوس: لاعب بجودة نيمار من الصعب تعويضه في الفريق، إنه يقدم الإضافة دائما ويصنع الاختلاف في شكل الفريق كلما لعب أو خاض مباريات.

وواصل: كلاعب في الفريق وكمحب لنيمار وباريس سان جيرمان أنا ارغب في استمراره مع الفريق العاصمي الموسم المقبل، لكن لا أعرف ما سيحدث في المستقبل.

Advertisements

واختتم ماركينوس حديثه: هو يعلم ما عليه فعله وما يريده ولا يحتاج إلى نصيحتي، تركيزي الكامل منصب على كوبا أمريكا في المرحلة الحالية مع المنتخب البرازيلي.

وأكدت تقارير عديدة طلب نيمار الخروج من باريس سان جيرمان في الانتقالات الحالية متمنيا العودة مرة أخرى إلى البلوجرانا، وهو ما يحاول النادي الكتالوني تلبيته في المرحلة المقبلة.

من جانبه فإن باريس سان جيرمان لن يقف في وجه اللاعب في حال رغبته في الخروج، مع محاولة تحقيق الاستفادة الكاملة من رحيله ماديا وعن طريق تعويضه ببعض اللاعبين، وهو ما أكده مالك النادي أن الموسم المقبل لن يتساهل في التصرفات غير المسؤولة من بعض نجوم الفريق.

ونتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان عام 2017 في صفقة هي الأغلى في التاريخ، حيث بلغت قيمتها 222 مليون يورو.