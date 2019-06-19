رياضة | مالاجا الإسباني يؤازر المحمدي قبل الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مالاجا الإسباني يؤازر المحمدي قبل الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الحساب الرسمي لفريق مالاجا الإسباني، على دعم المغربي منير المحمدي حارس مرمى الفريق، قبل المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية.

وتمنى الحساب الرسمي للفريق لحارسه، أن يظهر بشكل متميز مع منتخب بلاده خلال البطولة التي ستُقام في مصر.

ونشر الحساب الرسمي للنادي، صورة منير المحمدي، معلقا عليها: "منير في تركيز تام مع المنتخب المغربي، الذي سيخوض نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019، بالتوفيق".

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وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، والتي تنطلق بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

مصر تُنظم البطولة الأولى من نوعها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة على عكس البطولات السابقة، والتي شهدت حضور 16 منتخبًا فقط.

تُقسم فرق البطولة إلى 6 مجموعات، يتواجد في كل مجموعة، 4 منتخبات، وتُقام فعاليتها على 6 ملاعب وهم "القاهرة، والسلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، والسويس والاسماعيلية".

وتلعب المغرب في المجموعة الرابعة والتي تضم كلًا من " نامبيا، وساحل العاج، وجنوب إفريقيا" وتلعب أولى مبارياتها أمام نامبيا، مساء السبت المقبل على ملعب السلام الدولي.