رياضة | المغرب تخوض 4 حصص تدريبية استعدادا لبطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب تخوض 4 حصص تدريبية استعدادا لبطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، خوض 4 حصص تدريبية، قبل مواجهة نامبيا في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بالأمم الإفريقية.

ويخوض أسود الأطلسي مرانًا وحيدًا اليوم ونفس الأمر سيتكرر يومي الخميس والجمعة، على أن يخوض مرانه الأخير عصر السبت المقبل، علي ملعب السلام والذي سيستضيف مباريات المجموعة.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، والتي تنطلق بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

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مصر تُنظم البطولة الأولى من نوعها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة على عكس البطولات السابقة، والتي شهدت حضور 16 منتخبًا فقط.

تُقسم فرق البطولة إلى 6 مجموعات، يتواجد في كل مجموعة، 4 منتخبات، وتُقام فعاليتها على 6 ملاعب وهم "القاهرة، والسلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، والسويس والاسماعيلية".

وتلعب المغرب في المجموعة الرابعة والتي تضم كلًا من " نامبيا، وساحل العاج، وجنوب إفريقيا" وتلعب أولى مبارياتها أمام نامبيا، الأحد المقبل على ملعب السلام الدولي.