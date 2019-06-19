رياضة | مدرب زيمبابوى يكشف موقف مشاركة أخطر لاعبيه أمام مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب زيمبابوى يكشف موقف مشاركة أخطر لاعبيه أمام مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد صنداى تشيزامبوا المدير الفنى لمنتخب زيمبابوي خلال المؤتمر الصحفى، قبل مباراة إفتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، قائلاً :"سنواجه منتخب مصر فى الإفتتاح، منتخب مصر صعب جداً لأنه منتخب حاصل على البطولة 7 مرات من قبل.

وتابع :" موقف خاما بيليات من المشاركة أمام مصر فى مباراة الإفتتاح سوف يتحدد غداً قبل المباراة بيوم.

وأضاف صنداى، قائلاً :"لدينا كل الامكانيات الكافية للمشاركة في البطولة، نحن ما بين 24 فريق قوي تأهل للبطولة ونعمل على تحقيق نتيجة إيجابية في كل المباريات التي سنلعبها ونعمل من اجل الفوز.