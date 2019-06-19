رياضة | سر طلب نيمار الرحيل عن باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر طلب نيمار الرحيل عن باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب البرازيلي نيمار دا سيلفا في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر مقرب لنيمار بحسب موقع لو10 سبورت الفرنسي: نيمار جونيور لم يشعر بالسعادة أبدًا في باريس. لكن طلب مغادرة النادي شيء آخر

وتابع: لا نقلق بشأن مستقبل نيمار لأنه الأندية الكبيرة تحتاج دائمًا إلى أفضل اللاعبين على هذا الكوكب.

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وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية ذكرت اليوم أن نيمار أبلغ ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان بأنه لا يريد اللعب مرة أخرى لباريس ويرغب في العودة لبرشلونة هذا الصيف.

ويريد باريس سان جيرمان 200 مليون يورو على أقل تقدير لبيع نيمار لبرشلونة في الصيف الجاري.

وكان نيمار رحل عن برشلونة بعد عدة مشاكل نحو باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو ويحصل على 38 مليون يورو سنويا.