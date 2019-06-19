رياضة | مدرب الريال السابق ينقذ ضحية زيدان

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يرغب جولين لوبيتيجي، المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني في التعاقد مع سيرجيو ريجيلون، ظهير أيسر ريال مدريد من أجل تدعيم صفوفه فريقه هذا الصيف.

وقال برنامج الشيرينتجو الشهير في إسبانيا، إن لوبيتيجي طلب من إدارة إشبيلية التعاقد مع ريجيلون مهما كان الثمن في الصيف الجاري.

وتابع البرنامج أن ظهير أيسر ريال مدريد لا يمانع في الانتقال لصفوف إشبيلية في الفترة المقبلة.

وينوي ريال مدريد إعارة ريجيلون في الصيف الجاري بعد ضم النادي فيرلاند ميندي من ليون الفرنسي في الأيام الماضية مقابل 48 مليون يورو.