رياضة | محمود فتح الله: جنش الأجدر للمشاركة أساسياً في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود فتح الله: جنش الأجدر للمشاركة أساسياً في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى محمود فتح الله لاعب منتخب مصر السابق بأن محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك هو من يتستحق حماية عرين الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا.

وأضاف فتح الله في تصريحات تلفزيونية :"جنش الحارس الوحيد من وجهة نظري الذي يقدم مستوى ثابت هذا الموسم، ويستحق أن يكون حارس مرمى منتخب مصر الأول".

وتابع "على الرغم من المستوى الجيد لمحمد وأحمد الشناوي إلا أن جنش من وجهة نظري أراه الحارس الأول للمنتخب".

وأشار "في الجانب الدفاعي أحمد حجازي حجز مكان أساسي، بينما المفاضلة حاليا تتم لين محمود علاء وباهر المحمدي، وإن كام مدافع الإسماعيلي هو الأقرب نظرا لقناعة الجهاز الفني للمنتخب به في المباريات الأخيرة".