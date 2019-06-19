رياضة | 3 قرارات عاجلة من الكاف حول أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 قرارات عاجلة من الكاف حول أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إجراء بعض التعديلات خلال مباريات الأمم الإفريقية لمواجهة ارتفاع درجات الحراراة بالملاعب.

وأصدر الكاف بيانًا رسميًا، يحذر فيه من ارتفاع درجات الحرارة أثناء إقامة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا وقدم مجموعة من التوصيات لتنفيذها في المباريات.

وجاء البيان كالآتي: "خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، سيكون متوسط ​​درجة الحرارة " الجافة" في شهري يونيو ويوليو من المتوقع أن يتراوح بين 35 درجة مئوية و38، مع معدل رطوبة يتراوح بين 40% إلى 60% هذا من شأنه أن يعطي درجة حرارة عالية فوق 32 درجة مئوية ومن المؤكد أن معظم الفرق ستكون على دراية بذلك وسوف تتدرب وفقا لذلك وعلى هذا المستوى، يُوصى الاتحاد الدولي بالراحة لمدة 3 دقائق واستراحة في الدقائق 30 و75 من عمر المباراة" ويجب أن تكون هذه الاستراحات لمدة 3 دقائق جاهزة بشكل صحيح من الناحية اللوجستية، قبل البطولة وقبل كل مباراة وتتطلب توفير صناديق مُبردة لوضع المياه والثلج المجروش، والمشروبات للحكام والمناشف الصغيرة الباردة والرطبة لوضعها حول جميع أنحاء الرقبة لـ 26 شخصا " 4 حكام + 22 لاعبًا" في الدقائق 30 و75 إذا لزم الأمر".

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، والتي تنطلق بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

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مصر تُنظم البطولة الأولى من نوعها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة على عكس البطولات السابقة، والتي شهدت حضور 16 منتخبًا فقط.

تُقسم فرق البطولة إلى 6 مجموعات، يتواجد في كل مجموعة، 4 منتخبات، وتُقام فعاليتها على 6 ملاعب وهم "القاهرة، والسلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، والسويس والاسماعيلية".

وتلعب مصر في المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من " الكونغو، وزيمبابوي، وأوغندا" وتلعب أولى مبارياتها أمام زيمبابوي، مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي، في افتتاح البطولة.

ويفتتح المنتخب الوطني مبارياته في البطولة أمام زيمبابوي، يوم الجمعة المقبل، قبل أن يواجه الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية يوم 26 يونيو، ثم يختتم مباريات الدور الأول أمام أوغندا يوم 30 يونيو