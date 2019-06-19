رياضة | حيلة برشلونة لتنفيذ طلب ميسي بعودة "الهارب"

وأكدت الصحيفة أن بارتوميو ومجلس إدارته يدرسون طرقًا للاتفاق مع باريس سان جيرمان لإعادة نيمار إلى الكامب نو بعد هروبه في صيف عام 2017 بعد أن دفع باريس الشرط الجزائي في عقده البالغ 222 مليون يورو.

إحدى الطرق التي يتم تحليلها هي ضم أنطوان جريزمان في العملية ، على الرغم من أن الفرنسي لا يزال جزءًا من أتلتيكو مدريد ، يدرس برشلونة كيفية نقل الاتفاق الخاص الذي أبرمه في مارس الماضي مع جريزمان إلى باريس سان جيرمان ، والذي تم فيه الاتفاق على الراتب الذي سيتقاضاه المهاجم الفرنسي والاتفاق على توقيعه في الأول من يوليو القادم ، سيكون ذلك حينما ينخفض الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو من 200 إلى 120 مليون يورو.

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على أي حال ، فإن جريزمان، الذي تفاوض مع برشلونة على تخفيض كبير في الأجور بعد رفضه ارتداء قميص برشلونة قبل عام ، سيتعين عليه أن يقرر ما إذا كان مستعدًا لتغيير الخطط مرة أخرى بالذهاب إلى باريس سان جيرمان ، ولكن هذه المرة سيكون هناك زيادة في راتبه.



وسيطلب البارسا من نيمار تخفيض راتبه الذي يصل إلى 36.8 مليون يورو في الموسم الواحد ، بالإضافة إلى ذلك ، سيطلب البارسا من نيمار سحب الشكوى الذي رفعها اللاعب البرازيلي أمام المحاكم الذي يطالب فيها بالجزء الثاني من قسط التجديد للبلوجرانا الذي يبلغ حوالي 30 مليون يورو.