رياضة | الأرجنتين تواجه شبح الخروج المبكر أمام باراجواي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرجنتين تواجه شبح الخروج المبكر أمام باراجواي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب الأرجنتين شبح الخروج المبكر من بطولة كوبا أمريكا 2019 عندما يلتقي مع باراجواي في الساعة الثانية والنصف فجرا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في البطولة.

وخسر منتخب الأرجنتين بهدفين أمام كولومبيا في المباراة الأولى للمجموعة بينما تعادل باراجواي مع منتخب قطر سلبيًا.

ويأمل رفاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تصحيح المسار بعد خسارة الجولة الأولى، لتفادي الوداع المبكر للبطولة.

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وتواجه المنتخبان في 106 مباراة سابقة، حققت خلالها الأرجنتين الفوز في 58 لقاء وتعادلت في 32 مواجهة، وخسرت في 16 مباراة أخرى.

وتواجه المنتخبان للمرة الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وحينها تعادلا سلبيًا في باراجواي، وحققت الأخيرة انتصار مفاجيء على أرض الأرجنتين في المباراة الثانية بهدف دون رد.

أما آخر مواجهة بين المنتخبين في كوبا أمريكا، فأتت في نسخة تشيلي 2015، وحينها تواجها مرتين، حيث تعادلا في دور المجموعات 2-2، وفازت الأرجنتين في نصف النهائي بنتيجة كاسحة استقرت على 6-1.