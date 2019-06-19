شكرا لقرائتكم عودة ناجحة لشارابوفا بعد غياب 4 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بالما دي مايوركا (إسبانيا) - أ ف ب | منذ 10 ساعات في 19 يونيو 2019 - اخر تحديث في 18 يونيو 2019 / 22:16

حققت الروسية ماريا شارابوفا عودة ناجحة الى ملاعب كرة المضرب بعد غياب دام أربعة أشهر اثر خضوعها لعملية جراحية، بفوزها على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا 7-6 (10-8) و6-صفر على الملاعب العشبية لدورة مايوركا الإسبانية الثلثاء.



وخضعت شارابوفا للمرة الثانية في شباط (فبراير) الماضي لعملية جراحية ثانية في كتفها الأيمن بعد أولى عام 2008، وذلك بعد مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، حيث خرجت من ثمن النهائي على يد الاسترالية أشلي بارتي التي توجت حديثا ببطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس.

وتلتقي شارابوفا (32 عاما) المصنفة أولى عالميا سابقا، في الدور التالي مع الألمانية أنجيليك كيربر أو البلجيكية إيسالين بونافنتور.