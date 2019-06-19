شكرا لقرائتكم الزمالك يفرض غرامة 100 ألف جنية على أى لاعب يتغيب عن المران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الزمالك فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على أى لاعب يتغيب خلال الفترة الحالية على المران دون الحصول على إذن مسبق من خالد جلال، المدير الفنى للأبيض، بعد واقعة غياب أكثر من لاعب عن تدريبات الفريق أول أمس الأثنين، التى جاءت بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين طوال الفترة الماضية.

وشهد مران الأبيض، غيابات بالجملة، لذلك قرر مرتضى منصور، رئيس النادى، توقيع غرامة مالية 300 ألف جنيه، على الغائبين عن مران الأثنين بدون إذن مع خصم 100 ألف جنيه عن أى يوم أخر سيغيبه أى لاعب؛ لفرض حالة من الانضباط داخل الفريق خلال الفترة الجارية للإعداد بأفضل صورة للمباريات المتبقية للأبيض فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد لهم أيام 23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بهم للتتويج بلقب الدورى بعدما احتل المركز الثالث برصيد 68نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين.