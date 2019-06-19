شكرا لقرائتكم حسن شحاتة يحتفل بميلاده الـ 70... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الأربعاء، حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر ونادى الزمالك بعيد ميلاده رقم "70" لاسيما أنه من مواليد 19 يونيه 1949.

وكتب المعلم حسن شحاتة اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ الكرة الأفريقية عبر مشوار من الإنجازات والبطولات لن تنسى من ذاكرة المصريين، لاسيما أنه بات صائد البطولات التاريخى للفراعنة.

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وفاز حسن شحاتة خلال مشواره مع الكرة بلقب أحسن لاعب فى آسيا عام 1970 وهو لاعب كرة القدم المصرى الوحيد الذى حصل على هذا اللقب، كما حصل على لقب أحسن لاعب فى أفريقيا عام 1974، وأحسن لاعب فى مصر عام 1976، بالإضافة إلى ذلك كرمته مصر فى عيد الرياضة عام 1980 ومنحته وسام الرياضة من الطبقة الأولى.

يشار إلى أن المعلم، كان تولى تدريب المنتخب الوطنى عام 2004 وفاز معه ببطولة كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات أعوام 2006 و2008 و2010 فى مصر وغانا وأنجولا على التوالي، كما حقق بطولة دورة الألعاب العربية عام 2007، وظل مدرباً للمنتخب القومى حتى انتقل إلى تدريب نادى الزمالك عام 2011.