موعد مباراة كولومبيا وقطر في كوبا أمريكا والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات الهامة في البطولات المختلفة. كوبا أمريكا 11:30 مساءًـ كولومبيا VS قطر - القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX 3 HD Advertisements مباريات ودية 02:30 - زامبيا VS كوت ديفوار - القناة الناقلة: 05:30 - جنوب أفريقيا VS أنجولا ت القناة الناقلة:

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