رياضة | الأسئلة التي وجهت لميشيل بلاتيني في فساد مونديال قطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسئلة التي وجهت لميشيل بلاتيني في فساد مونديال قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخلي سبيل الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إثر استجوابه فيما يتعلق بالتحقيق الجنائي المرتبط بمنح قطر حق استضافة مونديال 2022.

وكشف وليام بوردون محامي بلاتيني عن أنه تم الإفراج عن موكله دون أن توجه إليه أي تهم، مضيفا أنه كان "هناك الكثير من الضوضاء حول لا شيء".

وقال النجم الدولي السابق للصحافيين: "كان (التحقيق) طويلا، لكن بالنظر إلى عدد الأسئلة، لا يمكن إلا أن يكون طويلا بما أنني سئلت عن كأس أوروبا 2016، كأس العالم في روسيا، كأس العالم في قطر، والفيفا".

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية إلى أن الأسئلة تطرقت إلى كيفية خسارة الولايات المتحدة في التصويت على كأس عالم 2022 أمام قطر، وعلاقة ذلك باجتماع في باريس شارك فيه الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي وبلاتيني وأمير قطر المستقبلي تميم بن حمد.

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ضيوف العشاء الجدلي

وكان موقع "ميديابارت" الفرنسي أول من كشف عن التوقيف الاحتياطي لبلاتيني، ثم أكد مصدر مقرب من التحقيق لوكالة "فرانس برس" ما نشره الموقع بشأن الاستماع لنجم يوفنتوس الإيطالي السابق.

وأضاف أنه تم الاستماع أيضا بصفة شاهد حر إلى كلود جيان، الأمين العام لقصر الإليزيه في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، من قبل محققي مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية في نانتير.

كما تم توقيف المستشارة السابقة لساركوزي لشؤون الرياضة صوفي ديون، التي حضرت مع بلاتيني وغيان عشاء جدليا عام 2010، في قصر الإليزيه، بحسب صحيفة "لوموند".

وكانت النيابة العامة المالية فتحت في 2016 تحقيقا أوليا حول "فساد خاص" و"تآمر جنائي" و"استغلال نفوذ واخفاء استغلال نفوذ" حول منح روسيا وقطر حق استضافة مونديالي 2018 و2022، وتم الاستماع إلى بلاتيني كشاهد في ديسمبر 2017.