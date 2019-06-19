رياضة | بعد الفضائح.. 5 دول مرشحة لاستضافة مونديال 2022 بدلا من قطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الفضائح.. 5 دول مرشحة لاستضافة مونديال 2022 بدلا من قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن الدول المرشحة لتنظيم مونديال 2022 بدلًا من قطر التي تواجه اتهامات الفساد والرشاوى في إسناد التنظيم إليها وأصبحت مهددة بسحبه منها بعد اعتقال ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سابقًا.

وأوضحت الصحيفة أن هناك 5 دول يمكن أن تستضيف كأس العالم بدلًا من قطر هي إنجلترا والولايات المتحدة وإسبانيا والأرجنتين وهولندا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنجلترا والولايات المتحدة وإسبانيا والأرجنتين وهولندا يمتلكون البنية التحتية القادرة على استضافة مونديال 2022 بدلًا من قطر.

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وبعد بضع سنوات من التوقف، يبدو أن الطاحونة الهولندية التي وصلت رياحها لنهائيات أمم أوروبا عام 2016 ونهائي كأس العالم 2010، قد تزيح الستار عن فريق حديدي جديد بقيادة رونالد كومان.

وتملك هولندا عناصر شابة وواعدة تؤهلها بالفوز بكأس العالم المقبل، وإذا تم ذلك على الأراضي الهولندية، فستكون لحطة فارقة في تاريخ الدولة الضاربة بعمق في تاريخ كرة القدم.

أهم ثلاثة ملاعب

يوهان كرويف أرينا ، دي كويب ، فيليبس ستاديون.