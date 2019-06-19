رياضة | إطلاق سراح ميشيل بلاتيني في فساد تنظيم مونديال قطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق سراح ميشيل بلاتيني في فساد تنظيم مونديال قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت السلطات الفرنسية سراح ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد استجوابه لعدة ساعات في إطار تحقيق حول فساد في منح قطر حق استضافة مونديال 2022.

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وقال وليام بوردون محامي أسطورة كرة القدم الفرنسية معلنًا إطلاق سراح بلاتيني: "هو لم يعد قيد الاحتجاز".

وكان بلاتيني تم القبض عليه من قبل الشرطة الفرنسية لاستجوابه ضمن تحقيقات مزاعم الفساد المتعلقة بمنح قطر حق استضافة كأس العالم 2022 .