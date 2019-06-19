رياضة | ميسي يستنجد بنيمار

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استنجد ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني بالبرازيلي نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لاستعادته في الميركاتو الصيفي.

وكشف الصحفي إدواردو إندا، في برنامج El Chiringuito عن طلب ميسي من إدارة برشلونة التعاقد مع نيمار كما اعتراض على صفقة أنطوان جريزمان جناح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويرغب النجم الأرجنتيني في عودة النجم البرازيلي نيمار، الذي عبر عن رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان.