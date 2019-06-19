رياضة | طارق يحيى يتوقع تشكيل منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق يحيى يتوقع تشكيل منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن مباراة تنزانيا الودية كانت ضعيفة مقارنة بلقاء غينيا.

وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مباراة تنزانيا ضعيفة لأن المنافس ضعيف أيضًا، لكن لقاء غينيا كان قوي وهناك جمل تكتيكية نفذت".

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وعن تشكيل منتخب مصر توقع طارق يحيى أن يكون كالآتي:

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أيمن أشرف

الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبدالله السعيد

الهجوم: محمد صلاح - مروان محسن - تريزيجيه