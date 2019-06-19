رياضة | مفاجأة نارية.. فرمان ميسي لرئيس برشلونة يقرب نيمار ويصدم جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة نارية.. فرمان ميسي لرئيس برشلونة يقرب نيمار ويصدم جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، عودة زميله السابق البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان إلى الكامب نو.

وذكرت صحيفة elmundo الإسبانية ، أن ميسي قام بالاتصال برئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو ، وطلب منه شخصيًا إعادة نيمار إلى برشلونة مؤكدا له حاجة الفريق لإمكانيات نيمار.

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وتابعت الصحيفة أن رئيس برشلونة بدأ فعليا في اتخاذ خطوات جادة لإعادة النجم الهارب من كامب نو منذ عامين، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يتخلى برشلونة عن جريزمان لفريق باريس سان جيرمان من أجل ضم نيمار.

وأكد الصحفي الشهير إدواردو إندا في تصريحات لبرنامج الـelchiringuito: أن ميسي إعترض على قدوم جريزمان هذا الموسم.

وسيطلب البارسا من نيمار تخفيض راتبه الذي يصل إلى 36.8 مليون يورو في الموسم الواحد ، بالإضافة إلى ذلك ، سيطلب البارسا من نيمار سحب الشكوى الذي رفعها اللاعب البرازيلي أمام المحاكم الذي يطالب فيها بالجزء الثاني من قسط التجديد للبلوجرانا الذي يبلغ حوالي 30 مليون يورو.